Trieste punta al podio nella sfida per la città più imprenditoriale

Trieste è in gara per il contest che incoronerà la città più imprenditoriale d'Italia: la Cities Challenge Italy. È stato annunciato oggi, 20 marzo, dall'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi assieme alla collega con delega al Turismo e Promozione del territorio Francesca de Santis, che hanno rivolto l’invito ai concittadini di votare per la nostra città sui social facebook, twitter e instagram o collegandosi direttamente al sito: . www.citieschallenge.eu. Per votare c’è tempo fino al 29 marzo. (Questo il link: http://bit.ly/VotaTrieste).

Il pitch migliore

Il Contest, ideato e promosso da Meta Group per premiare gli ecosistemi più impegnati appunto nell’imprenditorialità, prevede la partecipazione del Comune di Trieste all’appuntamento del 5 aprile a Roma dove si recherà l’assessore Lorenzo Giorgi, e in cui le città finaliste effettueranno un pitch di 5 minuti di fronte a una giuria per presentare le opportunità imprenditoriali della città. Il pitch migliore e che avrà ottenuto il maggior numero di voti dai suoi cittadini determinerà la vincita della città.

L'assessore Giorgi

Così ha dichiarato Giorgi: “Trieste, che attualmente occupa la 7 a posizione, partecipa a un’importante gara tra le città più imprenditoriali d’Italia per cui sarà di grande rilevanza il voto online dei concittadini. Con questa partecipazione stiamo cercando di sfruttare tutte le opportunità per promuovere la nostra città nella quale già sono in atto numerose azioni per la sua crescita, sia a livello economico che turistico e che sta vivendo un periodo favorevole di sviluppo e di attrattiva".

Secondo l'assessore "Dalle sempre più frequenti presenze di set internazionali che scelgono Trieste per girare le produzioni cinematografiche, televisive e documentari, dalla Porta Rossa alla più recente mastodontica produzione Hollywoodiana. Ma naturalmente la nostra città può vantarsi anche di essere sede di importanti realtà quali Fincatieri, Generali e Illy Caffè, solo per citarne alcune, oltre all’appetibilissima opportunità offerta agli investitori dai 70 ettari di Porto Vecchio. La città vincitrice inoltre andrà in Bahrein. Per la presentazione di Trieste a Roma – ha detto infine Giorgi – abbiamo scelto una foto (qui allegata) molto suggestiva della nostra bellissima piazza Unità d’Italia, scattata dal fotografo del Comune, Mauro Zorzenoni".

L'assessore De Santis

“E’ assolutamente necessario spingere sulla capacità di attrattiva turistica della città e attraverso questo Contest, molto serio, c’è la possibilità di fare promozione e ottenere un ritorno d’immagine di livello per Trieste, oltretutto in maniera gratuita. Il che non è poco. Adesso si tratta di contribuire tutti con il proprio voto affinché Trieste si piazzi almeno tra le prime tre città italiane" ha affermato l’assessore De Santis.