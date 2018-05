Trieste Running Festival: 130 equipaggi al trofeo Ezio Ciriello (FOTO)

Sono 130 gli equipaggi che hanno preso parte questa mattina, 5 maggio, alla Regata Senza Confini-Trofeo Ezio Cirello, tradizionale regata di canottaggio nel bacino San Giusto, organizzata dalla federazione regionale.

Nettuno al maschile e CMM N. Sauro al femminile i vincitori del Trofeo Ezio Ciriello, riservata alle yole a 4 vogatori nell'ambito della XXI edizione della Senza Confini, disputata sabato mattina, nel Golfo di Trieste. Un vento da nord est costringeva gli organizzatori ad accorciare il percorso, che partendo dalla testa del Molo Audace, lato Bacino San Giusto, percorreva la parte interna della Diga Vecchia, per virare in prossimità delle boe poste di fronte al DLF, e ritornare al punto di partenza, per un totale di 4 km circa. Prima partenza alle 10,00 per le yole a 4 del “Ciriello”, con Ginnastica Triestina, Trieste e Nettuno a fare l'andatura già sul primo lato mentre tra gli armi in “rosa” Circolo Marina. Ginnastica e Saturnia battagliavano per la leadership della regata. Alle 10,05 la seconda partenza vedeva frullare i remi dei singoli, doppi, delle gig a 4 e delle yole a 8. Sul secondo lato, era la Nettuno che prendeva decisamente la testa e con un buon ritmo la manteneva fin sul traguardo, costringendo Ginnastica e Trieste alle posizioni d'onore. Al femminile era il Circolo Marina che relegava Ginnastica e Saturnia rispettivamente in 2° e 3° posizione.

I risultati:

4 yole maschile 1) Gruden, Tamburin, Pipolo, Snidersich, tim. Sofianopulo (Nettuno); 2) Panteca, Menis, Donat, Milos, tim. Crnogorac (SGT); 3) Gambardella, Visintin, Cumin, d'Errico, tim. Centis (Trieste); 4 yole femminile 1) Parma, Meucci, Franz, Barbieri, tim. Bembich (CMM); 2) Secoli, d'Amore, Makovec, Bolognini, tim. Crnogorac (SGT); 3) Cressi, Tarantino, Iasnig, Filippi, tim. Mammetti (Saturnia); Senza Confinicanoè maschile Sofianopulo (Nettuno); canoè femminile Giraldi (SGT); doppio maschile Clagnaz,Trevisan (Saturnia); doppio femminile Maltese, Nichetti (CMM); 4 gig Capriotti, Viola, Tioli, Ghisleri, tim. Crnogorac (SGT); yole a 8 maschile Bassi, Tagliaferro, Borrini, Ridolfi, Giovannini, Rencelj, Gregori, Busco, tim. Tarlao (Trieste); yole a 8 femminile Rismondo, Grion, Vernier, Paravia, Nespolo, Fanelli, Grego, Pesel, tim. Magrini (SGT); gig a 8 Rinaldi, Costa, Kucich, Parco, Dandri, Gonan, Bonetta, Varini, tim. Degrassi (CMM).