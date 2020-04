Trieste Running Festival rimandata al 2021, domenica la maratona online

Speciale diretta social domenica 3 maggio per il Trieste Running Festival, l’evento running più partecipato del Friuli Venezia Giulia, nella giornata destinata inizialmente al grande appuntamento sportivo, rinviato a causa della situazione di emergenza Covid19. Dalle 9 alle 22, sui canali social del Trieste Running Festival, si alterneranno gli interventi in diretta, con protagonisti del mondo sportivo e non solo, per parlare di tante discipline, in una vera e propria maratona virtuale.

Gli utenti potranno partecipare ai dibattiti commentando, sempre in presa diretta, gli argomenti affrontati dai vari ospiti. La maratona social del Trieste Running Festival sarà curata da Fvg sport Channel bh tv. A supportare l’ evento anche Radio Punto Zero. Come già annunciato nelle scorse settimane intanto, l’edizione 2020 del Trieste Running Festival, è stata rinviata, con il dialogo aperto con le istituzioni, in particolare Regione e Comune, e con Fidal e Asi, per capire se si potrà svolgere nell’anno in corso o se, così come accaduto per tanti altri eventi internazionali, la decisione sarà quella di rimandare tutto al 2021. Due le ipotesi aperte: la possibilità di organizzare un’ edizione ridotta a fine estate o quella di rinviare il programma completo alla primavera del prossimo anno, con la giornata principale delle corse stabilita, come tradizione, la prima domenica di maggio.