"San Giovanni senza posta da un mese", la rabbia di un cittadino

Arriva direttamente online la "denuncia" da parte di un cittadino che sul gruppo facebook "te son de Trieste se" pubblica un post in cui segnala una situazione spiacevole che si verificherebbe a Trieste nel quartiere di san Giovanni da un mese. L'oggetto della segnalazione sarebbe da ricondurre alla mancata consegna della posta da parte di Poste Italiane, creando preoccupazione e disagio nella popolazione. La situazione andrebbe avanti, sempre secondo la segnalazione, "da un mese".

La segnalazione

"Go scoperto che San Giovanni xe un mese senza posta perchè le Poste Italiane non ga postini per el nostro rion, difatti mi xe sa due spedizioni in abbonamento che non ricevo, che tra l'altro i me domanda i soldi dei bolettini non pagadi; questo val anche per chi ga de ricever racomandate o posta importante! Invito gli iscritti al gruppo de tempestar de telefonade, mail, messaggi le Poste Italiane. Non servirà a un c. ma almeno ghe rompemo i c.".

Appena possibile verificheremo la situazione con Poste Italiane e daremo notizia in merito alla vicenda.