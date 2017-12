"Trieste Scherma Storica": lezioni ai piccoli schermidori alla scuola “Giochi delle Stelle”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Trieste Scherma Storica”, in virtù della collaborazione con la Scuola comunale dell’Infanzia “Giochi delle Stelle” (in via Carlo Archi 2, Trieste), ha tenuto due lezioni di Scherma Storica a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Il Presidente, nonché Coordinatore Didattico, Moreno Gherlizza ha spiegato ai bambini alcuni semplici elementi della scherma di sciabola italiana del XIX secolo in un contesto ludico, coadiuvato dalla Vicepresidente Pamela Tedesco.

Nella prima lezione,tenutasi il 12 dicembre 2017, i piccoli schermidori hanno imparato innanzi tutto a tenere la giusta postura e a eseguire il passeggio, intendendo per quest’ultimo l’avanzare e il retrocedere mantenendo una distanza corretta dall’avversario, un equilibrio stabile e una certa reattività; poi si sono cimentati nell’esecuzione di alcuni semplici colpi e parate. In un clima sempre giocoso, si sono alternate la teoria e la pratica; per quest’ultima “Trieste Scherma Storica” ha fornito delle sciabole gonfiabili, quindi sufficientemente morbide, in modo da garantire una didattica in totale sicurezza. Nella seconda lezione, tenutasi invece il 20 dicembre 2017, è stato prima di tutto affrontato un ripasso, per permettere ai bambini precedentemente assenti di mettersi in pari con gli altri; infine sono state insegnate nuove parate.