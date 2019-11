"TS4, una storia che non è ancora avvenuta": serata 'a sorpresa' all'Hangar

Il 4 novembre ad Hangar Teatri alle 20 andrà in scena "Trieste Secolo Quarto, una storia che non è ancora avvenuta", spettacolo poliedrico a ingresso libero che darà forma agli scenari possibili di una Trieste futura. Nel corso di una serata piena di sorprese verranno svelati i tre scenari di futuro elaborati nel corso della progettazione partecipata promossa nell’ambito di TS4 Trieste Secolo Quarto. Interverranno le/i partecipanti dei gruppi di lavoro di TS4: Theo La Vecia Verdiani, Luigi Nacci (scrittore, autore di Trieste selvatica), Erika Rossi (regista di La Città che Cura e Città Visibile), Leyla Vesnic (Osservatorio per l'Economia Circolare e Sostenibile dell'Area Science Park), Inside Outside Trio (Emanuele Laterza guitar, Fulvio Vardabasso guitar, Angelo Vardabasso double-bass). Sarà presente anche un "ospite speciale dal futuro". Un progetto promosso da Zeno.