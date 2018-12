Trieste Senza Sprechi pulisce Bosco Farneto: raccolti 25 sacchi di rifiuti

Avere uno stile di vita più sostenibile con meno rifiuti? Da quest'estate, grazie al progetto Trieste Senza Sprechi è ancora più facile. Infatti, sul sito www.triestesenzasprechi.com potete trovare consigli grazie all'aggiornatissimo blog, e una mappa interattiva della provincia dove trovare i vari negozi di alimentari sfusi, detersivi alla spina, negozi dell'usato, distributori dell'acqua e molto altro. Una vera e propria guida, curata da Anna Masiello, Ilaria Perini e Valentina Delconte, ideata e pensata per vivere producendo meno rifiuti - "zero waste lifestyle".

Non mancano anche iniziative che vanno oltre lo schermo. Infatti, domenica 2 dicembre, Trieste Senza Sprechi, ha organizzato un'opera di pulizia del Bosco Farneto.

In particolare, al termine di quest'ultima, i volontari coordinati da Trieste Senza Sprechi in collaborazione con ESN Trieste hanno riempito ben 25 sacchi di rifiuti di ogni tipo. Bottiglie in vetro e plastica, sacchetti, mozziconi, tappi in plastica e altri imballaggi sono stati i principali rifiuti trovati lungo il sentiero.

Il prossimo appuntamento è per domenica 9 dicembre con l'incontro "Zero Waste Friuli Venezia Giulia" in via Corti 2 al Nar Design alle ore 18.30. In questa occasione si parlerà di riduzione di rifiuti, sostenibilità, economia circolare, moda sostenibile e molto altro.

Si tratta di un incontro aperto il cui obiettivo è quello di creare una rete di persone interessate e attive non solo a Trieste, ma in tutta la regione.

Gallery