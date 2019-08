Bollino rosso per il caldo anche a Trieste, l'allerta del Ministero della Salute

Trieste tra le 11 città italiane da bollino rosso per le ondate di calore. A sostenerlo è il Ministero della Salute, che ha emesso l'ultimo bollettino in merito alle temperature registrate negli scorsi giorni in diverse località della penisola. Il livello si attesta, anche per il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, sul rischio 3, vale a dire il più alto della scala.

Secondo il Ministero, questo livello indicherebbe "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". L'ondata di calore odierna si aggiunge all'allarme lanciato proprio ieri dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che ha diffuso l'allerta meteo con "forti temporali su tutta la regione".

L'ondata di calore ha evidentemente a che fare, secondo i climatologi, con i cambiamenti climatici che il nostro pianeta sta soffrendo. Le città in Italia dove il Ministero ha evidenziato l'emergenza caldo sono Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Bollino arancione, con un livello di rischio pari a 2, per le città di Palermo e Venezia.