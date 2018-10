Salute: Trieste terza in Italia per interventi su frattura collo del femore

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste - Cattinara – Maggiore è al 3° posto in Italia per quanto riguarda la cura della frattura del collo del femore. Il dato viene comunicato da www.doveecomemicuro.it , portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane, che ha realizzato un'indagine sugli ospedali più performanti per volume d'interventi per frattura del collo del femore e per tempestività dell'operazione (fondamentale per il buon esito e per la sopravvivenza del paziente). Vengono anche illustrati i dati sugli interventi per protesi d'anca, protesi di ginocchio e protesi di spalla.Le fratture del collo del femore sono raddoppiate in Europa in 50 anni, e solamente poco più di un terzo degli ospedali italiani accreditati (37%) rispetta gli standard minimi per volume e per percentuale d’interventi eseguiti entro 48 ore dal ricovero.

Classifica regionale

Si segnala che, a livello regionale, la struttura che effettua un maggior numero di interventi per frattura del collo del femore rispettando al contempo il valore di riferimento istituzionale per cui almeno il 60% delle operazioni sono eseguite entro 48 ore dal ricovero è l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste - Cattinara - Maggiore. Al 1° posto, per volume di interventi per protesi d'anca, invece, c’è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine; per protesi di ginocchio, la Casa di Cura San Giorgio di Pordenone; mentre per protesi di spalla, l’Ospedale di Latisana.

