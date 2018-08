Trieste Trasporti: potenziati collegamenti con Barcola nei weekend

In tutti i fine settimana di agosto e nei primi due week-end di settembre sarà potenziato il servizio di trasporti dal centro città a Barcola. In considerazione dei forti flussi che stanno riguardando in queste settimane l’area di Barcola, per limitare i disagi ai residenti e consentire a bagnanti e turisti di raggiungere con i mezzi pubblici la pineta, le terrazze e il parco di Miramare, Trieste Trasporti torna a intensificare da sabato 4 agosto i collegamenti fra il centro città e piazzale 11 Settembre 2001.

In tutto ci saranno 24 corse aggiuntive al giorno, sia di sabato e sia di domenica, che si concentreranno nelle fasce orarie più critiche: da piazza Oberdan le partenze saranno alle 11:00, 11:34, 12:08, 12:42, 18:00, 18:17, 18:34, 18:51, 19:08, 19:25, 19:42 e 19:59. Da piazzale 11 Settembre, invece, gli autobus partiranno alle 11:17, 11:51, 12:25, 12:59, 18:00, 18:17, 18:34, 18:51, 19:08, 19:25, 19:42 e 19:59.

La scelta di limitare il tragitto fra piazza Oberdan e piazzale 11 Settembre consentirà di non condizionare il traffico fra la pineta e il castello di Miramare (sempre molto intenso nelle giornate di bel tempo) e di non determinare ritardi al normale servizio delle linee 6 e 36.

L’invito ai bagnanti, nelle fasce orarie in cui il potenziamento sarà operativo, è pertanto di recarsi in piazza Oberdan per raggiungere Barcola e in piazzale 11 Settembre per fare rientro in città. Gli autobus aggiuntivi saranno identificati con il numero 6/.