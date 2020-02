Guasto informatico alla Trieste Trasporti, servizi di biglietteria non operativi

Riceviamo da Trieste Trasporti e pubblichiamo integralmente

A causa di un guasto dell’infrastruttura informatica a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale, dal pomeriggio di ieri le rivendite informatizzate, la biglietteria aziendale di Trieste Trasporti, il sito di webticketing, i cartelloni elettronici di fermata e i servizi collegati sono fuori uso. In questo momento non è pertanto possibile emettere abbonamenti, biglietti o tesserini d’identità.

I tecnici stanno lavorando per ripristinare il sistema che, verosimilmente, tornerà operativo non prima del pomeriggio odierno. Sono invece regolarmente operative le emettitrici automatiche, l’app My Cicero e il servizio di mobile ticketing via SMS. Nella maggior parte delle rivendite si possono inoltre acquistare biglietti tipografici non emessi informaticamente.