Multe sul bus mai pagate, Trieste Trasporti dà il via al recupero di circa 250 mila euro

Sono 625 le ordinanze di ingiunzione che arriveranno ai clienti evasori della Trieste Trasporti che, tra il mese di settembre del 2018 e l'aprile dell'anno in corso, sono stati sanzionati per violazioni commesse mentre si trovavano a bordo degli autobus. L'importo dovuto alla TT per ciascuna sanzione è mediamente pari a 400, il che porta ad un possibile incasso da parte dell'azienda di trasporto di una cifra intorno ai 250 mila euro.

La nota aziendale

"Le ordinanze costituiscono titolo esecutivo e le persone sanzionate avranno 30 giorni di tempo per saldare l'obbligazione". Nel caso gli evasori continuassero a sperare di non pagare il debito, "dal giorno successivo si avvierà una procedura al cui esito sarà emesso un atto di pignoramento", così la nota della Trieste Trasporti.

"L’iniziativa - conclude la nota aziendale - costituisce un pezzo importante della più ampia strategia di contrasto all’evasione tariffaria condotta da Trieste Trasporti. Pagare il biglietto, prima ancora che un atto giuridicamente dovuto, è un gesto di civiltà e rispetto nei confronti del territorio, dei tanti clienti che viaggiano regolarmente e delle 800 persone che ogni giorno lavorano per assicurare la qualità del servizio. Un’azione, quella contro l’elusione tariffaria, che Trieste Trasporti continuerà a perseguire con risolutezza e senza soluzione di continuità".

Infine una curiosità. Dopo mesi di mancato pagamento la sanzione che gli evasori dovranno corrispondere è di circa 400 euro, mentre se l'avessero saldata immediatamente avrebbero dovuto pagare "solamente" 70 euro. Un risparmio di più di 300 euro.