Coronavirus, Trieste Trasporti: "Mascherine e guanti al personale, sanificazione sugli autobus"

In considerazione dell’ordinanza emessa nella serata di ieri dal Ministero della Salute d’intesa con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste Trasporti si è immediatamente attivata per recepire le disposizioni delle autorità, profondendo ogni possibile e ragionevole sforzo per assicurare ai propri dipendenti e ai propri clienti condizioni di massima sicurezza. Da questa sera tutti i mezzi saranno quotidianamente disinfettati con prodotti a base di cloro: particolare attenzione sugli autobus sarà dedicata ai mancorrenti, alle prese d’aria e al posto di guida.

Protezioni al personale

Dalle prossime ore, inoltre, Trieste Trasporti doterà tutto il personale viaggiante o che abbia rapporti con il pubblico di guanti e mascherina respiratoria con livello di protezione FFP2 (ovvero con filtro). Ai sensi dell’ordinanza ministeriale, mascherina e guanti dovranno essere indossati dal personale solo nel caso in cui si venisse a contatto con persone in evidente o sospetto stato patologico oppure in presenza di richieste di assistenza. In tutti i casi si provvederà ad allertare il 112 e ad attivare tutte le consuete procedure di emergenza.

Trieste Trasporti ha invitato tutti i dipendenti ad attenersi diligentemente alle norme igieniche specificate dal Ministero per contenere la diffusione del virus. Sono altresì sospesi fino al prossimo primo marzo, in via precauzionale e come da indicazioni ministeriali, tutti i corsi di formazione e aggiornamento aziendale.

Insieme con la Protezione civile regionale, l’azienda sta monitorando la situazione ora per ora e a oggi non sussistono motivi di allarme a Trieste. In caso di eventuali sviluppi dello stato di emergenza, Trieste Trasporti si atterrà alle disposizioni delle competenti autorità e ne darà pronta comunicazione a tutto il personale e ai media.