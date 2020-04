Stufa di stare a casa va in "gita" sul bus, multa da 400 euro

Invece del classico un euro e trenta centesimi, il giro di quattro ore a bordo della linea 48 della Trieste Trasporti le è costato 400 euro. Una triestina le cui generalità e l'età non sono state rese note, è stata fermata la sera del 7 aprile in largo Barriera vecchia da una pattuglia del Nucleo di polizia ambientale intervenuta su richiesta del conducente del bus. L'autista l'avrebbe invitata più volte ad allontanarsi ma la signora si sarebbe rifiutata affermando di essere "provata dallo stare chiusa in casa in questi giorni".

Il controllo

La Polizia Locale, impegnata durante l'emergenza CoViD-19 nei normali controlli d'istituto e di verifica delle autocertificazioni ha verificato come la donna fosse rimasta a bordo della linea 48 per "quasi quattro ore". La pattuglia di Polizia Locale ha quindi identificato la donna e l'ha convinta a scendere. E' qui che la triestina ha fatto i conti la scelta di uscire di casa, una "gita" che le è costata più di 300 volte tanto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TriestePrima Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: