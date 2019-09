Monitor su 271 bus: orari, coincidenze e informazioni in tempo reale a bordo

Sono iniziati sui 271 autobus della flotta di Trieste Trasporti i lavori di installazione di un sistema di monitor di bordo per la consultazione di orari e informazioni di servizio. Il primo autobus dotato di monitor uscirà dall’officina domani, mercoledì 18 settembre: entro la fine di febbraio 2020 tutti i mezzi ne saranno dotati. I monitor, bifacciali, saranno collocati nella parte centrale degli autobus: forniti dalla goriziana Ermetris, hanno 18,5 pollici e permettono una visione estremamente nitida da ogni angolazione. Collegati con la centrale operativa e con il sistema di geolocalizzazione degli autobus, quando saranno a regime i monitor trasmetteranno informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico, orari, coincidenze, prossime fermate, indicazioni turistiche e messaggi pubblicitari, come accade su treni e metropolitane. Durante i mesi necessari a completare l’installazione, sui monitori saranno fatti girare filmati e immagini istituzionali dell’azienda.

«Dai contapasseggeri alle biglietterie automatiche, da Letismart all’informatizzazione delle rivendite, dalla videosorveglianza ai servizi a chiamata: l’azienda - dice l’amministratore delegato di Trieste Trasporti Aniello Semplice - negli ultimi anni non ha mai smesso di investire in tecnologia, con l’obiettivo di migliorare il servizio e l’esperienza di viaggio. I monitori sono un nuovo passo in questa direzione, ma non certo l’ultimo: dal prossimo anno altre novità riguarderanno le convalidatrici di bordo, la digitalizzazione degli orari alle fermate, il sito internet. Abbiamo molti progetti in piedi e la recente sentenza del Consiglio di Stato ci ha dato un ulteriore impulso a incrementare la qualità dell’offerta».