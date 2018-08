Trieste Trasporti: da oggi il biglietto costa meno

Costa meno da oggi il biglietto orario acquistato con credito telefonico da dispositivi mobili. Come ha disposto la giunta regionale lo scorso giugno, è scattato questa mattina l’adeguamento tariffario dei titoli di viaggio da 60 minuti comprati via sms o app, il cui prezzo scende da 1,50 a 1,25 euro (allineandosi al costo dei biglietti cartacei).

Si tratta della fase due di un percorso che la Regione ha intrapreso insieme con le aziende provinciali di trasporto pubblico locale a conclusione del periodo di sperimentazione del servizio di mobile ticketing, periodo durante il quale si era ritenuto di stabilire per i biglietti elettronici un prezzo lievemente superiore a quello dei titoli tradizionali. Lo scorso 1° luglio era già sceso il costo dei biglietti acquistati via app con carta di credito: oggi è stata la volta dei biglietti acquistati via sms, che ha richiesto qualche settimana in più per consentire di coordinarsi con le compagnie telefoniche.

Il servizio di mobile ticketing, nel primo anno di operatività, ha riscosso un ampio successo ed è probabile che l’adeguamento tariffario possa far ulteriormente crescere i numeri. Nel primo semestre del 2018 i biglietti elettronici venduti da Trieste Trasporti con carta di credito sono stati quasi 11 mila, contro i 9.800 dell’intero 2017 (+120% su base mensile da un anno all’altro). I biglietti venduti con credito telefonico, invece, sono stati 45 mila nei primi 6 mesi dell’anno, contro i 32 mila del 2017 (+180%).

Per acquistare un biglietto con credito telefonico, da oggi meno caro, è sufficiente inviare un sms al numero 4850850 con il testo TST per il titolo da 60 minuti e TSTG per quello giornaliero. Il biglietto deve essere acquistato prima di salire a bordo dell’autobus e il messaggio di risposta deve essere esibito in caso di controllo. Il servizio via sms è operativo sulle reti italiane degli operatori Tim, Vodafone e Wind3, mentre quello con carta di credito non ha alcun vincolo.