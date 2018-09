Modificati gli orari dei bus per facilitare la vita agli studenti di Opicina

Avevano chiesto alcune modifiche degli orari degli autobus a Opicina e Trieste Trasporti le ha accolte. La notizia, di qualche giorno fa, è stata data da Diego Pangher, amministratore del gruppo facebook "Vivere Opicina e l'Altipiano" e riguarda, come scritto indicato nella nota, "il passaggio in tutte le frazioni dell’Altipiano (Banne, Gropada, ecc.) dell’autobus n. 39 con partenza alle 14.10 da Villa Carsia. In assenza di questi passaggi alcuni studenti sono costretti a camminare alcune centinaia di metri o chilometri in direzione della propria casa. Per quanto riguarda il chilometraggio complessivo della Linea, la corsa breve può essere scambiata con un altro orario (così da mantenere lo stesso numero di km)". Tra le modifiche richieste e accolte anche l’anticipo dell’orario di partenza di 10 minuti dell’autobus n. 39 con partenza alle 14.10 da Villa Carsia, poiché "arriva troppo tardi - sempre da nota - rispetto l’orario di uscita della scuola media de Tommasini, fissato alle 13.55. La partenza dovrebbe essere fissata alle ore 14".

I ringraziamenti

Pangher ha espresso la sua soddisfazione e i ringraziamenti di rito: "Ringrazio pubblicamente Trieste Trasporti e tutte le istituzioni che hanno seguito le richieste di modifica di orario degli autobus per le scuole dell'Altipiano. Alcune richieste sono state accolte e dal prossimo lunedì 10 settembre i ragazzi delle scuole avranno un servizio migliore e rispondente alle loro esigenze. Rimangono - ha concluso - una serie di altre richieste più onerose, che saranno affrontate non appena si riuscirà a firmare il nuovo contratto di servizio di TPL. Ma questo mi sembra già un bel risultato, raggiunto in un tempo relativamente breve".

La zona di Banne

Anche nell'abitato di Banne sono state apportate delle modifiche agli orari, a seguito della richiesta che intendeva "posticipare di 5 minuti l’autobus n. 39 con partenza alle 14.35 da Villa Carsia, poiché al venerdì la scuola media di Banne finisce alle 14:40. Spesso capita che gli studenti non riescono a prendere l’autobus. La partenza dovrebbe essere fissata alle ore 14.40". Ultima richiesta accolta ha riguardato l'anticipo di dieci minuti della partenza dell'autobus 39 dalla Stazione Centrale "poiché arriva davanti alla scuola di Banne non prima delle 8.17, mentre l’entrata a scuola è dalle 8:15".