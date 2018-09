Trieste Trasporti, orario invernale: torna il collegamento con stazione Opicina

Con l’orario invernale di Trieste Trasporti, lunedì 10 settembre tornano anche i collegamenti in autobus fra il centro città e la stazione ferroviaria di Villa Opicina, collegamenti che da alcuni anni erano stati sospesi a causa delle cattive condizioni della strada e del piazzale di accesso allo scalo.

Le nuove corse

Tutti i giorni della settimana, nove corse della linea 2/ e cinque corse della linea 4 faranno sosta di fronte alla stazione, in corrispondenza degli arrivi e delle partenze dei treni da e per Lubiana, operati dalle Ferrovie slovene. In particolare, la linea 2/ toccherà la stazione di Villa Opicina nei seguenti orari: 7:51, 8:11, 10:31, 16:51, 17:31, 18:11 e 19:31 e, solo dal lunedì al venerdì, anche alle 12:51 e alle 13:11. La linea 4 andrà invece a Villa Opicina ogni giorno alle 6:50 e alle 21:07 e, dal lunedì al venerdì, anche alle 6:35 e alle 22:07.

Nessun aumento per gli abbonamenti scolastici

Collaborazioni

La riattivazione della tratta è stata possibile grazie a una collaborazione fra Regione, Trieste Trasporti, Ferrovie slovene, Rfi, Cei e Comune di Trieste, nell’ambito del progetto comunitario Connect2Ce di cui Trieste Trasporti è partner. Dalla prossima settimana, sul sito di TT saranno disponibili anche gli orari dei treni per Lubiana.

Biglietto elettonico

Il progetto prevede anche che da gennaio 2019, in via sperimentale, venga attivato un biglietto elettronico integrato fra le ferrovie slovene e la rete di Trieste Trasporti, per consentire a chi acquisterà un biglietto del treno da o per Lubiana di viaggiare anche sugli autobus in città.

Pizzimenti: "Due nuovi regionali su tratta Trieste - Venezia"

Orari invernali

Gli orari invernali di tutte le linee di Trieste Trasporti sono scaricabili in pdf, sia in formato libretto e sia per singola linea, dal sito aziendale www.triestetrasporti.it. Si ricorda che dal 10 settembre non sarà più in servizio la linea 36 estiva per Miramare e la linea 9 non farà più tappa allo stabilimento balneare Ausonia in riva Traiana.