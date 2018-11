Trieste Trasporti contro i "furbetti": Synergy Key incaricata per il recupero crediti

Sono state affidate alla società Synergy Key le attività di recupero dei crediti di Trieste Trasporti che derivano dalle sanzioni amministrative comminate per violazioni a bordo degli autobus. Synergy Key, che nel settore è una delle società leader in Italia, amministrerà da questo mese l’intera filiera dei rapporti con la clientela morosa, sia con riferimento alle nuove sanzioni verbalizzate a partire dal mese di settembre 2018 (e non pagate entro i termini) e sia alle sanzioni degli anni passati.

Viaggi irregolari: multe fino a 210 euro

Viaggiare irregolarmente - senza biglietto o abbonamento o con un titolo di viaggio contraffatto o non convalidato - è una violazione di legge e prevede multe fino a 210 euro: solo un terzo dei trasgressori oggi paga regolarmente, i restanti due terzi ignorano l’ammenda o forniscono false informazioni anagrafiche (compiendo per altro un reato penalmente perseguibile). Synergy Key interverrà nei confronti di queste categorie di utenti servendosi di tutti gli strumenti messi a disposizione dalle norme. Le sanzioni non pagate entro i termini dovranno essere liquidate, con l’aggravio delle relative spese, seguendo le istruzioni contenute negli avvisi che saranno inviati alla clientela. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ricorrendo esclusivamente ai numeri di telefono indicati.

Misure ridotte

L’intervento di Synergy Key si può naturalmente evitare, beneficiando della misura ridotta, pagando entro i termini le sanzioni: direttamente ai verificatori aziendali al momento della verbalizzazione, oppure entro 15 giorni dalla notifica presso gli uffici di Trieste Trasporti o con il bollettino postale allegato.

Con questa nuova partnership, Trieste Trasporti intende proseguire e irrobustire la propria azione contro l’evasione tariffaria, dopo aver potenziato lo scorso luglio le proprie squadre di verificatori conl’ausilio di guardie giurate: pagare il biglietto è non solo un atto giuridicamente dovuto, ma un gesto di civiltà e rispetto nei confronti del territorio e di coloro (che sono l’assoluta maggioranza) che viaggiano regolarmente.