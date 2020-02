Investimento Goldoni, i sindacati di Trieste Trasporti: "Il Comune si prenda la responsabilità"

"Il Comune si assuma la responsabilità di quanto accaduto". E' questa la richiesta delle OO.SS della Trieste Trasporti, dopo che ieri, 4 febbraio, all'incrocio tra piazza Goldoni e via Mazzini, si è verificato l'ennesimo incidente stradale tra un autobus dell'azienda e un pedone.

"Il 12 marzo 2019 un analogo sinistro causò il decesso di un pedone - si legge nella nota stampa - e ad oggi il conducente, nonostante la mancanza assoluta di colpe, si trova costretto a difendersi in cause penali. Più e più volte in tutte le sedi, i rappresentanti dei lavoratori hanno segnalato la pericolosità di quell' incrocio chiedendone la modifica dell'attraversamento pedonale di chi di competenza. Ora basta".

I sindacati hanno quindi espresso la loro vicinanza al pedone, attualmente ricoverato a Cattinara.