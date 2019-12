All'Hilton l'ultimo numero della rivista Ies, 90 pagine dedicate alla Trieste da vivere e scoprire

Vivere e scoprire Trieste attraverso i mille frammenti che scrittori, poeti e intellettuali le hanno donato nel corso della sua storia. E' questo il focus dell'ottavo numero dell'autorevole rivista Ies Magazine che verrà presentato martedì 3 dicembre alle 18.30 al Double Tree by Hilton di piazza della Repubblica a Trieste.

Il gerundio come filo conduttore del 2019

Nel numero che chiude il 2019, la rivista di cultura turistica interamente dedicata a Trieste (nata da un progetto Prandicom e che si avvale della supervisione editoriale di Giovanni Marzini e della direzione di Alfonso Di Leva) prosegue nella scoperta del capoluogo regionale e del suo territorio sul filo dei verbi al gerundio: un percorso che è cominciato "navigando" nel rapporto fra Trieste e il mare, è continuato "nuotando" lungo la costa e ''camminando'' nel centro città e sul Carso.

Parole, fotografie ed illustrazioni

Le quasi 90 pagine che compongono l'edizione invernale del 2019 propongono di vivere Trieste attraverso la letteratura, vale a dire "leggendo" le mille storie che gli uomini di intelletto hanno scritto sul porto più a nord del Mediterraneo. "Quello che si compone seguendo i tanti itinerari proposti in questo numero di IES - raccontano gli ideatori - è il puzzle della sua mutevole immagine frutto della creatività della letteratura, un vero e proprio ideale percorso di suggestioni e atmosfere in una ideale città di scrittori e poeti". Ad impreziosire gli articoli anche fotografie di alta qualità ed alcune illustrazioni realizzate dal maestro Jan Sedmak.

Gli interventi

Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e l'amministratore delegato di HNH Hospitality, Luca Boccato, che illustrerà la riqualificazione dello storico palazzo dei Berlam nell'hotel Double Tree by Hilton Trieste in una conversazione con gli stessi Marzini e Di Leva. Ampio infine lo spazio dedicato ai consigli di IES "per vivere la città come la vivono i triestini".

Dove trovare Ies Magazine

Il magazine sarà distribuito gratuitamente, a partire dai prossimi giorni, negli alberghi e nelle principali strutture ricettive di Trieste, nei caffè storici, nelle librerie, negli uffici turistici, negli infopoint della Promoturismo Fvg e, a Trieste, nei caffè storici, in collaborazione con Autovie Venete, nel Centro Assistenza Clienti di Duino Nord e nella louge dell’Aeroporto Trieste. IES infine gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. L'ingresso è solo su prenotazione.