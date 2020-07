"Trieste uai fai" vince l'edizione online del Festival della Canzone Triestina

Si è brillantemente concluso on line su youtube e sulla pagina fb www.facebook.com/FestivalDellaCanzoneTriestina - con ampio interesse del web (oltre 86.000 visualizzazioni e circa 25.000 interazioni) – il 34° Referendum Musicale Cittadino che ha presentato tutti i videobrani e filmati del 41° Festival della Canzone Triestina, votabili con il classico “mi piace” (sono 1464 i voti in totale per i brani in lizza) attraverso questo sondaggio per evidenziare il gradimento per la recente musicalità triestina e per analizzare le tendenze e i gusti per queste sedici canzoni dialettali da parte del vastissimo pubblico del web.

I risultati

Si aggiudica nettamente questo sondaggio web con valutazioni record (792 “mi piace” come votazioni, e oltre 56.000 visualizzazioni) la divertentissima “Trieste uai fai”, autori Edy Meola e Giuliana Zidaric, interpreti Olivia Possega, Stefano Hering e Andrea Giovannini per un testo originalissimo ottimamente musicato (un gruppo di persone in autobus prova vanamente a telefonare, ma la rete senza fili - cioè lo... “uai fai” - non si connette mai); seconda “Solo” (seconda anche al Politeama) autori Silvio Forza e Damir Vukelja, interprete il gruppo Musicittà (206 voti); terza “El marzian” di “Bratiska” (Gianluca Bratina) in scena con il figlio Lucas (104), quarta “La bora de Trieste” (terza al Politeama) di Luciano Sain per Eva Pascal e "Gli Skitarristi" (73); quinta "O cara mia Trieste" di Claudio Macchi per la cantante Laura Cattaruzza e l'Associazione Trieste Ottocento (65). Si ricorda che l'organizzazione del 41° Festival Triestino è stata curata dall’associazione culturale Festival della Canzone Triestina diretta da Fulvio Marion con la coorganizzazione del Comune di Trieste, e l’adesione delle Circoscrizioni Comunali e della Ricky Nicosanti Event. Il Festival della Canzone Triestina è annualmente abbinato al Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia e al Concorso Interregionale “La Canzone Dialettale del Triveneto”.