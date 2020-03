Coronavirus, il Trieste United dona guanti e gel disinfettante a Porto e Forze dell'ordine

Nella lotta contro il Coronavirus anche la formazione di cricket del Trieste United scende in campo, nella mattinata di venerdì 27 marzo il sodalizio guidato dal presidente Alessandro Claut ha donato 1900 guanti in lattice e una cinquantina di flaconi di gel disinfettante all'Autorità Portuale di Trieste, al Comando Provinciale dei Carabinieri di via dell'Istria e alla Polizia Municipale di Trieste.

“Oggi abbiamo compiuto un gesto che dimostra l'importanza dello sport e dell'integrazione - ha dichiarato il presidente -. Tutti gli atleti del Trieste United hanno infatti contribuito con una piccola somma ad aiutarmi a donare agli esponenti delle forze dell'ordine e dell'autorità portuale il materiale necessario ad adempiere al meglio il loro lavoro anche perché vorrei evidenziare il fatto che in questi giorni difficili è importante remare tutti quanti nella stessa direzione cercando allo stesso tempo di non innescare delle inutili polemiche a livello politico". "Scattata questa emergenza - continua - le varie comunità di cittadini stranieri presenti sul territorio, in particolar modo cinesi e bengalesi, hanno individuato nel sottoscritto il referente per ulteriori iniziative di beneficenza che saranno note a breve, inoltre c'è da sottolineare che i nostri giocatori di nazionalità pakistana e afgana hanno voluto ringraziare con questo piccolo gesto simbolico coloro che li hanno aiutati dandogli un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua appena giunti in Italia dopo un lungo e difficile viaggio. L'augurio è che tutti ritornino a ragionare come persone appartenenti ad una grande comunità perché insieme si vince, da soli si perde”.

