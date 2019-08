"Baruffa" in via Carducci e rifiuta di dare le generalità, denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un cittadino serbo, D.D., nato nel 1975. Secondo quanto riportato dalla Questura del capoluogo regionale, l'uomo "è stato visto litigare con altre due persone in via Carducci" e, allertati da una segnalazione "sul posto si sono recati gli operatori della Squadra Volante".

Le tre persone protagoniste dell'alterco sono state quindi accompagnate in Questura. Qui è stato ricostruito l’episodio che, secondo la Polizia, avrebbe visto l’uomo oltraggiare gli altri due. Sempre il cittadino 44enne di origine serba non ha voluto declinare le proprie generalità. Per questo motivo, alla fine l'uomo è stato denunciato.