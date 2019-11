Guida senza patente e fornisce false generalità, denunciato

Grande mole di lavoro per gli uomini della Squadra Volante di Trieste nella giornata di ieri 21 novembre. In mattinata gli agenti hanno fermato una macchina in via Roma con a bordo due giovani cittadini di origine irachena. Il conducente, A.K.I.A.J., nato nel 1982 e residente in Germania, è stato denunciato per false attestazioni sulla propria generalità, dopo che erano emerse delle incogruenze proprio sull'anagrafica e, contestualmente, il giovane è risultato essere sprovvisto della patente di guida.