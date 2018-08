Via XXX Ottobre è finalmente pedonale

Questa mattina il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi hanno inaugurato la pedonalizzazione di via XXX Ottobre. "Abbiamo lavorato tanto - ha affermato Dipiazza - per riuscire a terminare i lavori il prima possibile. Ci sono stati dei ritardi a causa di un ricorso al Tar fatto dalla ditta che era arrivata seconda nella gara, che hanno ritardato di molto l'inizio dell'opera. Alla fine ce l'abbiamo fatta".

I dettagli dell'operazione

Il compito principale dei lavori è stato la sostituzione degli asfalti precedenti con una pavimentazione in arenaria. L'insieme del'intervento ha richiesto anche una variante del Piano del Traffico trasformando in pedonali i due tratti fino a prima a regime di Zona a Traffico Limitato tra le vie Milano - Valdirivo - Torrebianca. Il tratto compreso tra Torrebianca e Machiavelli è invece rimasto transitabile per le macchine per consentire l'accesso ai parcheggi a pagamento e ai diversi passi carrabili e garage esistenti in zona.

Il costo

L'intera opera è costata 800mila euro finanziata dai Fondi Pisus ed è stata affidata alla "Friulana Costruzioni" di Sedegliano (Udine).

Il sogno del sindaco

A margine Roberto Dipiazza ha dichiarato il suo sogno: "mi piacerebbe un centro cittadino aperto solamente ai pedoni, con qualche autobus elettrico e la realizzazione di un ring (anello) tutto attorno al centro. Sarebbe fantastico".