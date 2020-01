"Triestelovesjazz": nasce il progetto di Lonely Planet e Casa della Musica

"Abbiamo ricevuto la richiesta da parte della prestigiosa casa editrice Lonely Planet, che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, di un'ampia documentazione sul nostro Festival Triestelovesjazz. Siamo stati selezionati dalla redazione per un nuovo progetto editoriale che sarà pubblicato nel 2020". Così si legge in un post su Facebook della Casa della Musica: "Pensiamo che sia un importante riconoscimento anche per la città e per la crescente attenzione che sta ricevendo a livello turistico".