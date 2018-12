Maldini, Costacurta, Leonardo e tanti vip fanno gli auguri alla Triestina

Paolo Maldini, Bruno Pizzul, Billy Costacurta ma anche Leonardo, Umberto Smaila, Paolo Condò e Aida Yespica, Simona Ventura e molti altri sono i protagonisti del video di auguri per i 100 anni del’Unione Sportiva Triestina.

Il compleanno

Nata il 18 dicembre 1918 un mese dopo la conclusione della Prima guerra mondiale, la Triestina rappresenta una delle società storiche del calcio italiano. Nel video viene esaltato il legame con il Milan in virtù del “paron” Nereo Rocco, alla guida dei rossoneri per moltissimi anni e primo allenatore italiano a vincere due Coppe dei Campioni negli anni sessanta.

L’asse Milano-Trieste

Proprio per questo il rapporto di tutti i tifosi milanisti con la nostra città è speciale e moltissimi appassionati di calcio dimostrano grande affetto nei confronti dei “greghi”. Nel video moltissimi ex calciatori: da Fabio Grosso a Leonardo, Checco Moriero, Colonnese e moltissimi altri personaggi dello spettacolo come Giorgio Mastrota.

Le iniziative

Nella giornata di oggi sono diverse le iniziative preparate dal Comitato per il Centenario. Si inizia alle 11 con la presentazione della mostra al Salone degli Incanti, aperta alle autorità e alla stampa. Alle 16 si prosegue con lo scoprimento della targa in via Rossetti nel luogo dove venne fondata l’Unione e per seguire alle 18 sempre presso l’ex pescheria sulle rive per l’inaugurazione ufficiale della mostra dedicata ai cent’anni della Triestina.

Tanti auguri cara vecia Unione.