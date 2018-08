19enne triestina viveva nel sotterraneo di un palazzo con eroina e hashish

Una ragazza triestina di 19 anni è stata individuata dai Carabinieri di Udine in un sotterraneo di un complesso residenziale, di recente costruzione ed in stato di abbandono, mentre dormiva su un giaciglio di fortuna assieme ad altri quattro ragazzi di origine afghana.

I controlli

I carabinieri dell’aliquota operativa del Norm udinese hanno effettuato una perlustrazione dei sotterranei di un complesso residenziale, di recente costruzione ed in stato di abbandono, dove hanno individuato e sottoposto a controlli un gruppo di sei persone che dormiva su giacigli di fortuna con coperte sul pavimento. Sono scattati un arresto e cinque denunce. L’operazione è stata messa in opera nella serata di ieri in zona stazione ferroviaria.

Il gruppo

Si tratta di quattro afghani tra 19 ed i 26 anni, un pakistano di 38 e una giovane triestina di 19 anni, tutti senza fissa dimora. Uno di loro, 19enne afghano, è stato trovato in possesso di 86 grammi di hashish e 11 confezioni di cellophane contenenti eroina, per un totale di circa otto grammi, oltre a un bilancino di precisione. Per queste ragioni il ragazzo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti quanti sono stati denunciati - gli altri in stato di libertà - per invasione di terreni ed edifici.

