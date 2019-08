Triestina-Juventus sabato al Rocco, chiusa via Valmaura

Sale la febbre per Triestina-Juventus in programma allo stadio Rocco sabato sera alle 20.30. Dopo l'ufficializzazione del match con la prevendita dei biglietti partita ieri mattina, si è mossa anche la macchina della sicurezza per garantire il corretto svolgimento dell'amichevole di lusso. E' di questa mattina infatti la notizia della riunione del Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Trieste che ha stabilito l'apertura dei cancelli dello stadio alle ore 18 e le modifiche alla viabilità del rione di Valmaura.

Le modifiche alla viabilità

Via Valmaura sarà quindi chiusa alla circolazione stradale dalle ore 17.30 di sabato fino a cessate esigenze (fatto salvo per i residenti) dall’intersezione con via Carpineto e prima dell’area del supermercato Famila, che potrà essere quindi utilizzato dall’utenza. Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 sempre per la giornata di sabato invece sarà vietato parcheggiare nell’area retrostante la Risiera per favorire il parcheggio dei mezzi di coloro che si recheranno allo stadio.

Per quanto riguarda l'ex Gvt strada statale 202, saranno aperte le uscite per il Rocco e dalle ore 13.00 di sabato saranno date informazioni per raggiungere lo stadio sui pannelli indicatori collocati lungo il raccordo autostradale in direzione Trieste, visto il sicuro afflusso di tifosi da buona parte della regione e non. Durante la riunione del Gos è stato infine ricordato Emanuele Quargnal, storico infermiere del 118 trovato morto nella struttura dell'azienda sanitaria di via Farneto lo scorso 6 agosto.