Arriva la Juventus, in via Valmaura stop alle macchine e semaforo verde per i bus

Continua a salire la febbre per la partita Triestina-Juventus in programma domani 17 agosto alle 20.30 allo stadio Rocco. La caccia al biglietto e l'entusiasmo scatenati dall'arrivo dei bianconeri in città, vanno di pari passo con la gestione della sicurezza, dato l'altissimo numero di biglietti già venduti e l'arrivo a Trieste di moltissime persone da tutta la regione.

Trasporto pubblico funzionerà regolarmente

Per questo, già negli scorsi giorni il Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Trieste ha diramato le modifiche alla viabilità relative al rione di Valmaura. Inoltre, come comunicato dal Comune di Trieste attraverso i suoi canali social, "la chiusura di via Valmaura sabato sera in occasione della partita riguarderà esclusivamente il traffico privato: il servizio di trasporto pubblico locale transiterà regolarmente".