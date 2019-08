Triestina-Juventus al Rocco: dove vederla in diretta TV e streaming

Tutto pronto al Rocco per l'amichevole tra Triestina e Juventus. Il calcio d'inizio è stato fissato alle 20:30. Per chi non potrà essere presente stasera allo stadio, la partita verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport. Il match potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e Now TV (gratis per gli abbonati).