E' triestina la prima nata in FVG nel 2020

Ecco i primi nati in regione del 2020: il primato lo ha conquistato una bimba nata a Trieste alle 00.27. A lei anche il tradizionale cesto di miele in dono da parte di Gigi Nardini. In provincia di Udine sono nati due bimbi: una femmina a Tolmezzo ed un maschio a Udine, poco dopo mezzanotte e mezza.

In totale sono otto i bimbi nati in Friuli Venezia Giulia dopo la mezzanotte del primo dell'anno, sei bimbe e due maschi.

