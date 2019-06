Triestina - Pisa: la viabilità nella giornata di domenica

La Polizia di Stato comunica i provvedimenti di viabilità per la giornata di domenica 9 giugno in relazione all'incontro Triestina-Pisa. Il match è valevole per la finale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C, in programma allo stadio Rocco con inizio alle ore 18.30, si comunica che i cancelli della struttura saranno aperti alle ore 16.30. I tifosi del Pisa che raggiungeranno Trieste utilizzando l’autostrada, una volta superata la barriera del Lisert, dovranno proseguire lungo il raccordo autostradale in direzione Fernetti-Slovenia-Muggia e non dovranno utilizzare l’uscita Strada Costiera.

Dopo Cattinara

Superata la galleria di Cattinara, tutti i mezzi dovranno obbligatoriamente uscire all’uscita 6 della Grande viabilità triestina (Gvt), dove gli occupanti dei pullman, pullmini e minivan saranno controllati nell’area ex Wartsila e i mezzi proseguiranno verso lo stadio, dove saranno parcheggiati in via Valmaura. Per l’occasione via Valmaura sarà chiusa alla circolazione stradale (fatto salvo per i residenti) dall’intersezione con via Carpineto e fino alla rotatoria di via Palatucci-Ratto della Pilleria dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze.

Per le auto

Anche le autovetture private dovranno obbligatoriamente uscire all’uscita 6 della Gvt, dove saranno parcheggiate e saranno in funzione bus navetta per raggiungere lo stadio. L’uscita per lo stadio per il traffico proveniente dal centro di Trieste sarà interdetta, mentre la stessa uscita per il traffico proveniente da Venezia sarà dedicata esclusivamente ai tifosi ospiti per raggiungere l’impianto, previo controllo presso l’area ex Wartsila.