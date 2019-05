Il derby Triestina-Ponziana del 1974 rivive grazie alla voce di Bruno Pizzul

Domani sabato 25 maggio 2019 alle ore 18 "Il Posticipo", evento ideato dai collettivi artistici Gli Impresari e AUTOPALO, riporterà in vita per un pomeriggio lo storico Stadio Ferrini (in disuso da una dozzina d'anni) nel quartiere Ponziana di Trieste. L'intervento è curato da Elena Tammaro, art director di Creaa, nell'ambito di UPLÀ-LAB!, progetto di rigenerazione urbana e innovazione in ambito culturale e creativo per la rivitalizzazione di aree urbane abbandonate o dismesse, realizzato da Kallipolis, Trieste.

Ponziana-Triestina del 1974

Chi si recherà allo stadio (Piazzale delle Puglie 1, Trieste) potrà sentire i cori delle tifoserie, grida, fischi, esultanze e la radiocronaca di una partita, narrata dall'autorevole voce del cronista sportivo Bruno Pizzul. A ben vedere, non si tratterà di una partita di un attuale campionato, ma di un curioso "posticipo": a essere raccontato in 90 minuti (più recupero) sarà lo storico derby tra il Ponziana e la Triestina giocatosi in serie D il 1° dicembre 1974. Le due squadre di calcio cittadine si rincontrarono allora dopo quasi mezzo secolo, in un evento dalla straordinaria partecipazione, con 32.000 spettatori che lo stadio riuscì a stento a contenere.

La voce di Bruno Pizzul

Una partita di cui non esistono registrazioni, e la cui memoria è affidata ad alcuni stralci dei giornali del tempo e al racconto orale di chi, come giocatore o spettatore, fu presente all'evento. È sulla base di queste fonti che i collettivi artistici Gli Impresari e AUTOPALO hanno ricostruito la dinamica del match, intessuta, nella radiocronaca, con racconti delle storie sportive dei due club calcistici e con cenni alla realtà sociale, politica e culturale della città di Trieste.

Questa narrazione corale e comunitaria è stata creata nel corso di mesi attraverso una presenza costante sul territorio e una serie di incontri e interviste registrati e trasmessi su Radio Ponziana Errante, una radio itinerante ideata da Gli Impresari e AUTOPALO all'interno del progetto UPLÀ-LAB, che migrando di bar in bar ha raccolto un archivio di racconti legati allo storico quartiere Ponziana di Trieste. Rispondendo alla mappatura multidisciplinare operata nel quartiere, gli artisti hanno infatti agito come attivatori della comunità locale, creando un immaginario collettivo e scegliendo il gioco del calcio come metalinguaggio e la storia della squadra del Ponziana Calcio come filtro di lettura della storia del quartiere stesso.

La cronaca della partita, amplificata all'interno dello stadio, sarà inoltre trasmessa in diretta radio, allargando la diffusione dell'intervento e sollecitando la curiosità degli appassionati di calcio e di tutti coloro che, in casa, in auto o nei bar, si sintonizzeranno, appositamente o casualmente, sulle frequenze di Radio Fragola, emittente comunitaria attiva a Trieste dal 1984, o su Radio Ca' Foscari, webradio dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

A scandire le sigle del primo e del secondo tempo saranno i contributi realizzati dagli studenti di Informatica Digitale del conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste.

Il Posticipo costituisce l'evento finale di UPLÀ-LAB!, ideato da Kallipolis, uno dei sei progetti vincitori del premio "CREATIVE LIVING LAB. Qualità, creatività, condivisione", iniziativa volta alla rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici, per la realizzazione di progetti innovativi di qualità in ambito culturale e creativo, orientati alla rigenerazione e alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane – DGAAP del MiBAC Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.