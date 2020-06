Pordenone al Rocco, sabato sera la protesta della curva Furlan

Sabato sera i tifosi rossoalabardati protesteranno contro la presenza del Pordenone allo stadio Rocco. A darne notizia è la stessa curva Furlan attraverso una nota inviata alla stampa con cui viene ribadita la forte contrarietà rispetto alla decisione del Comune di Trieste di concedere lo stadio intitolato al Paròn alla società neroverde. Le polemiche erano scoppiate nelle scorse settimane quando una parte dei tifosi - "guidati" da alcuni assessori della giunta Dipiazza, Lorenzo Giorgi su tutti - si erano schierati contro la possibilità che i ramarri potessero concludere la stagione del campionato di serie B proprio calcando il manto di Valmaura.

La vicenda

Dopo il tira e molla e la chiamata giunta dai vertici regionali - in nome del mantenimento dei buoni rapporti istituzionali era stato chiesto al Comune di dare il via libera a Lovisa e soci - si era giunti all'accordo, con tanto di "paletti" imposti dall'amministrazione Dipiazza. Dopo l'annuncio quindi, ecco che la protesta dei tifosi ha preso forma, organizzando per l'appunto una manifestazione nei pressi del murales dedicato a Stefano Furlan, tifoso alabardato scomparso 36 anni fa.

Le parole degli ultras

"È nuovamente il momento di far sentire la nostra voce di protesta, di schierarci sul nostro territorio rivendicandone il possesso - scrivono gli ultras -. Come nel recente passato si sta tentando di fare cassa utilizzando la nostra casa in maniera immorale e indiscriminata senza tenere minimamente conto del parere di chi da sempre la abita, la difende e la onora".

I precedenti

Nonostante in passato al Rocco siano state di scena squadre della massima serie (portando lustro alla città di Trieste ndr), i tifosi rossoalabardati non ci stanno. A pesare sui rapporti tra le due società sarebbero alcuni episodi avvenuti nella scorsa stagione. Imbrattamenti della curva Furlan, botta e risposta in merito a presunti favoritismi arbitrali nel corso del campionato 2018-2019, avrebbero acceso gli animi dei tifosi.

La protesta