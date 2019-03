Blitz ultras, tifosi del Pordenone imbrattano la curva Furlan

Un numero imprecisato di persone simpatizzanti del Pordenone Calcio questa notte ha scavalcato la recinzione della curva Furlan dello stadio Rocco, imbrattando alcuni punti del settore dei tifosi della Triestina con scritte ingiuriose. "Trieste m****" è la frase che più di tutte è incriminata, in seguito al grave episodio che ha "violato" la curva triestina.

La Triestina condanna l'episodio

Sull'imbrattamento è intervenuta anche la società rossoalabardata. "L'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 - si legge nella nota - intende fermamente condannare gli atti vandalici sotto forma di scritte, comparse questa notte nel settore Curva Furlan, gesti che nulla hanno a che vedere con il gioco del calcio e lo sport in generale. La Società si è tempestivamente attivata per coprire queste inqualificabili scritte e ancor più dopo questo increscioso episodio, richiama la tifoseria ad essere più che mai unita e compatta nel sostenere i rossoalabardati, in vista di una partita importante e dalla grande cornice di pubblico come quella di stasera".

No agli allarmismi, ma la questione della sicurezza è importante

Ma se nel panorama del tifo calcistico gli sfottò e le "goliardate" sono parte di un preciso modo di intendere il supporto sportivo, l'episodio di questa notte "accende", senza creare allarmismi di sorta, una spia sulla sicurezza dello stadio Rocco. Qualcuno è riuscito ad introdursi all'interno dello stadio e a utilizzare delle bombolette spray per lasciare un segno della rivalità tra tifosi. E se al posto delle "armi" da writers ci fossero state quelle vere? Allo stesso modo in cui sono comparse le scritte, vien da chiedersi cos'altro avrebbero potuto portare dentro.

Tutto questo con il calcio giocato non c'entra niente, lo sappiamo. Ma quasi 8000 persone devono essere libere di accedere in sicurezza allo stadio. Una sicurezza vera che, al netto della bonifica che viene effettuata qualche ora prima di ogni grande manifestazione o evento, in questo caso è stata violata.