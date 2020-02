Triestina si perde in val Pusteria, l'elicottero del Soccorso Alpino la salva

Una turista triestina, che si era persa ieri sera durante un'escursione in alta Pusteria, è stata localizzata e tratta in salvo grazie ai visori notturni dell'elisoccorso altoatesino. A riportare la notizia è l'Ansa che racconta come la donna avesse lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio. La richiesta di aiuto però ha incontrato alcune difficoltà iniziali, visto che la donna non è riuscita ad indicare con precisione la sua posizione. "La localizzazione del suo cellulare - scrive Ansa - ha consentito di limitare le ricerche alla zona di Casies, comunque piuttosto vasta".

Proprio grazie al cellulare è quindi riuscita ad inviare un ultimo messaggio "precisando di essere sulla via Romana, nei pressi di Dobbiaco". A quel punto si è alzato in volo l'elicottero che "ha sorvolato la zona con i visori notturni e ha localizzato l'escursionista su un sentiero laterale" esausta e con un leggero sintomo di ipotermia. La triestina è stata tratta in salvo dal Soccorso Alpino che assieme ai Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia sono giunti sul posto partecipando ai soccorsi.