Triestina-Vicenza: al Bar Capriccio il biglietto a domicilio

"Domenica abbiamo un unico obiettivo: vogliamo 6000 triestini a tifare Unione". Quelli del Triestina Club Bar Capriccio hanno le idee chiare: portare tantissimi triestini al Rocco per fare un tifo sfegatato. Proprio per questo, nel caso non riusciste a prendere il biglietto, potrete affidarvi allo staff del club che lo acquisterà per voi!

Il ritiro deve essere effettuato entro sabato mattina alle 13.00. Non ce la fate nemmeno così? Non c'è problema, è prevista anche una consegna a domicilio (Trieste centro città)!