Kosovo, il triestino Michele Risi al comando della Kfor

Si chiama Michele Risi, è triestino e passerà l'ultimo dell'anno nei Balcani, assieme ad altri militari italiani impegnati nella missione di Peacekeeping. "Questa fase è denominata di deterrenza. In questo momento la nostra presenza sul terreno è meno di un decimo di quella che inizialmente era schierata in Kosovo -ha dichiarato al Tgr FVG il generale di divisione degli Alpini -. Il nostro compito è quello di garantire un ambiente di sicurezza alla popolazione e alle comunità e facilitare un dialogo politico tra Pristina e Belgrado". Risi è in carica dallo scorso novembre.