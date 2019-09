Un pilota triestino porta Papa Francesco in Mozambico

Due i piloti del Friuli Venezia Giulia, tra cui il comandante triestino Paolo Manzoni, ai comandi del volo papale per il Mozambico. Papa Francesco è decollato ieri mattina, mercoledì 4 settembre alle 8 per Maputo con il volo Alitalia AZ 4000 per il Viaggio Apostolico che lo porterà anche in Madagascar e a Mauritius. L’atterraggio all’aeroporto della capitale del Mozambico è avvenuto alle ore 18.30. Il volo sarà effettuato con Airbus A330 “Giovanni Battista Tiepolo”.

I piloti

Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio composto da quattro piloti e nove assistenti di volo. A bordo, come anticipato, il comandante Paolo Manzoni - 16.000 ore di volo, 62 anni, triestino, sposato due figli, laureato in scienze aeronautiche, appassionato di karate (cintura marrone) che pratica insieme ai figli (cinture nere). Assieme a lui il comandante Alberto Colautti, 15.000 ore di volo, capo dei pilotiAirbus, 57 anni, friulano, ex elicotterista della Marina Militare, esperto in resilienza e processi cognitivi.

Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, hanno viaggiato i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali. Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero.

Il Comandante Manzoni

