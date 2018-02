Da Trieste all'Asia: Andreas Bonifacio a una passo dalla vittoria a Iron Chef Thailandia

Il triestino Andreas Bonifacio a un passo dalla vittoria. Come riportato nell'articolo di Born in Fvg, Andreas ha infatti conquistato il secondo posto nella trasmissione Iron Chef Thailandia, dopo un'intensa sfida con l'altro finalista.

Lo chef può vantare in ogni caso un ottimo percorso durante il quale ha superato molte prove impegnative.

Il triestino vive ormai da anni a Hua Hin, dove ha formato la sua famiglia e ha avviato alcuni ristoranti dove si possono assagiare piatti di cucina italiana e non solo.

È possibile rivedere la puntata della finale al link youtu.be/SpNaTD21Ck0 co