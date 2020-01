Un triestino dietro al nuovo spot per la Ferrari

Il triestino Max Morelli (Liquidmedia) realizza un video promozionale per Ferrari, pubblicato sul The Official Ferrari Magazine, in cui Robert Schwartzmann guida la F8 Tributo sui tornanti della Val Gardena. Liquidmedia si era già distinta per aver realizzato numerosi progetti, con droni e modelli 3D, incentrati sulle bellezze di Trieste e la promozione del territorio