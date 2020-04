Il 'piano B' del Triskell: "Sarà spostato a settembre"

"È deciso. Mettiamo in atto il piano B. E con questo, comunichiamo ufficialmente che il Triskell è spostato a Settembre, e festeggeremo assieme Mabon, l'Equinozio d'Autunno". L'annuncio viene dato dagli organizzatori del festival sulla loro pagina Facebook. Già pronta la pagina dell'evento per quello che sarà il ventennale della manifestazione, per cui sono già state stabilite le date ufficiali: dal 16 al 27 settembre al Ferdinandeo. Sono state anche decise due date spefiche: il concerto dei Rhuvaal (sabato 26 settembre) e dei Fabula (giovedì 24). Previsto anche un workshop di body painting il 20 settembre.

