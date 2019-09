"Trofeo Why Not", le modifiche alla viabilità per la gara ciclistica

Domenica 22 settembre dalle 8.30 alle 13.30 si svolgerà la quinta edizione della cicloturistica "Trofeo Bar Enoteca Why Not" e potranno verificarsi temporanee interruzioni alla circolazione veicolare. Proprio per favorire il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune rende noto che le limitazioni si potranno verificare lungo un percorso che interesserà viale Miramare, le rive, passeggio S.Andrea, viale Campi Elisi, vie Svevo, Baiamonti, dell’Istria, Flavia, strada della Rosandra, nonché i tratti interni agli abitati di Basovizza, Padriciano, Trebiciano, Opicina, Monrupino, Borgo Grotta Gigante, Rupinpiccolo, Sales, Samatorza, Sistiana, Malchina, Ceroglie e Visogliano.

"L’interruzione temporanea della circolazione lungo il percorso - fa sapere in una nota il Comune di Trieste - durerà il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti e sarà gestita dagli organizzatori della manifestazione con l’eventuale supporto della Polizia Locale nei punti ritenuti più critici".