Tronchi spiaggiati a Barcola, l'associazione Cani Salvataggio aiuta i vigili del fuoco

Il maltempo degli ultimi giorni ha fatto arrivare numerosi tronchi sulla riviera triestina. Anche questa mattina infatti a Barcola, nei pressi della spiaggetta dei cosiddetti Topolini, ne sono stati recuperati alcuni di notevole dimensioni. Ad aiutare i vigili del fuoco intervenuti per portarli a riva, sono stati i volontari dell'associazione Cani Salvataggio Trieste - SICS. L'associazione, in accordo con il Comune di Trieste, organizza ogni weekend l'addestramento fornendo un utile servizio ai cittadini, in particolare per i presidi anti-covid.