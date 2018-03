"Trovacamporella.com", alla scoperta dei migliori luoghi a Trieste e dintorni per appartarsi indisturbati

"Trova nella mappa il posto perfetto per andare in camporella e fare l'amore tranquillamente": è la frase riportata sulla home page del portale italiano del sito trovacamporella. com..

Scoprire facilmente i migliori luoghi d'incontro a Trieste e nelle sue vicinanze è ora possibile, basta un semplice "click" per trovare una location appartata e lontana da occhi indiscreti.

Questa sorta di Tripadvisor per incontri passionali nasce in Spagna, dove lo sviluppatore 43enne Josean ha lanciato "Mispicaderos".

Procedere è semplicissimo: basta inserire nel motore di ricerca la città nella quale desideriamo trovare un posticino in cui appartarci col partner e subito apparirà una lista di luoghi, collegata a Google Maps con tanto di recensioni.

Dal Giardino Basevi alla Rotonda del Boschetto, dal parcheggio di Montegrisa alla Costa dei Barbari ma spostandoci un pò potremo scoprire luoghi interessanti anche nella vicina Slovenia o a Fossalon di Grado.

Insomma niente più lunghe ricerche in macchina per le coppiette in cerca di intimità ma una semplice ricerca on line per avere numerose indicazioni.