Trovata una cagnolina senza medaglietta nè microchip in località Banne, alle 11 di questa mattina (mercoledì 3 ottobre). Molto tranquilla, affettuosissima e socievole, al momento la cucciola si trova all'Astad, come dichiara chi ha segnalato il ritrovamento, la cooperativa Maia verrà a prelevarla a breve per portarla in Canile. Se il padrone dovesse riconoscerla, è pregato di contattare la redazione via mail o via Facebook.