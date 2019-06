Fucile e munizioni nascosti in un edificio in ristrutturazione

Ieri mattina, 8 giugno 2019, una Volante è intervenuta in via Belpoggio presso uno stabile in ristrutturazione dove alcuni operai hanno trovato nell’intercapedine del sottotetto una confezione di 25 cartucce per pistola semiautomatica calibro 9, modello 1934. Già poco tempo fa erano stati rinvenuti un fucile e altro munizionamento.

Altri fatti di ieri

La Polizia segnala altri due fatti, avvenuti nella giornata di ieri: nel pomeriggio il ritrovamento, da parte della Volante di Duino-Aurisina, di un’autovettura provento di furto. Stava ostruendo l’ingresso ad alcuni garage di un condominio di Strada Nuova per Opicina ed era stata rubato nottetempo.

Nella notte, invece, sono stati restituiti alle legittime proprietarie un borsello con vari documenti e un portadocumenti. Erano stati sottratti a due donne dall’autovettura di una delle due, in sosta e lasciata aperta per qualche minuto in via San Francesco. Un cittadino ha rinvenuto il materiale in via Coroneo e lo ha consegnato a personale della Volante. Poco dopo, sempre in zona, lo stesso equipaggio è stato invitato a fermarsi da parte delle due donne.