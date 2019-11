Trovato un corpo nell’Isonzo: potrebbe essere l'uomo disperso da 20 giorni

Trovato nell'Isonzo quello che potrebbe essere il corpo del 35enne di Cervignano scomparso da circa 20 giorni . I Vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia lo hanno trovato oggi, 27 novembre, verso le ore 11, in prossimità del Ponte IX Agosto zona ex Safog. L'intervento, effettuato con l’ausilio di un gommone, è stato richiesto dai Carabinieri. Da verificare se il corpo recuperato appartiene all'uomo per il quale erano già state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco il 4 novembre. In quella data la sua auto era stata trovata nei pressi del ponte di Papariano a Fiumicello.